Отреставрированные памятники сакрального искусства XVIII-XIX веков представили в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном историческом музее представили проект, посвященный реставрации памятников сакрального искусства XVIII-XIX веков из собрания музея. Проект реализуется в соответствии с грантом Президента в культуре на этот год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исторический музей пока не лидер в области реставрации, но мы уже демонстрируем некоторые успехи, - сказал директор музея Александр Храмой. - Приятно, что едва ли не каждый год президентский грант в области реставрации получают представители исторического музея. Это свидетельствует о том, что у нас складывается определенная школа, и некоторые вещи, сохранявшиеся в наших фондах с 1980 года, сегодня получают новую жизнь и меняют экспозиционную часть. Эти предметы, которые будто из небытия вернулись к нам, представлены в экспозиции. В дальнейшем мы будем делать максимум, чтобы наши исторические предметы возвращались в научный оборот для постоянных посетителей и гостей Минска".

На протяжении этого года велись реставрационные работы музейных предметов из собрания музея. В их числе двухстворчатые царские врата (XIX век), полихромная скульптура ангелов (XVIII век), фрагменты царских врат (медальоны с живописными изображениями святых и сквозной резьбой XVIII века), полихромное скульптурное изображение фигуры Христа (XIX век).

"Предметы отбираются заранее, и многое зависит от пространства: где они будут располагаться и как композиционно будут выглядеть вместе", - отметила художник-реставратор, сотрудник реставрационного отдела музея Юлия Дранец.

Деревянная скульптура - один из самых древних, традиционных и распространенных видов народного искусства. Как значительное явление культовая резная скульптура начала формироваться в первой половине XVII века. Она выполнялась для высоких ярусных алтарей, иллюстрации персонажей библейской и евангельской историй. Отреставрированные предметы представляют четыре этнографических региона страны: Западное Полесье, Поозерье, Понеманье и Центральную Беларусь. Они дают возможность познакомиться с культовой резной скульптурой.

Презентуемый музейный проект показывает основные направления работы музеев: выявление, сбор и реставрацию материальных памятников, их изучение и введение в научный оборот. Эти предметы отражают все этапы реставрации, которые проходит музейный предмет. "Реставрацию часто путают с ремонтом, хотя это совершенно не так. Не любой человек, умеющий рисовать, может отреставрировать предмет. Тут должен быть хороший баланс умения рисовать и обращаться с технической частью. Для раскрытия предметов не бывает одинаковых методик, ведь для каждого она своя. При работе со старыми экспонатами нужно быть готовыми ко всему, что скрыто от глаз, ведь это может обнаружиться в середине работы. Тогда появятся новые этапы, которые изначально не планировались", - подчеркнула Юлия Дранец.

По словам сотрудницы музея, задача реставратора заключается в том, чтобы сохранить аутентичность предмета. "Сложность бывает разной и зависит от многих факторов: объема предмета, количества записей. Количество записей - то, что другие люди оставляли после себя. В свое время они думали, что могут исправить ситуацию, вмешивались и делали свою реставрацию. Но сейчас все это нужно удалять до первоначального вида предмета. В каком бы виде он ни сохранился - потертости, большая или маленькая утрата, - все равно эти наслоения нужно снимать и оставлять только автора", - сказала она.

Собрание Национального исторического музея - крупнейшее по численности артефактов, насчитывает почти 500 тыс. единиц музейных предметов. Все отреставрированные предметы, представленные в рамках проекта, - неотъемлемая часть историко-культурного наследия Беларуси.-0-