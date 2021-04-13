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13 апреля 2021, 16:54

Отреставрированный фильм "Иди и смотри" выйдет в России в повторный прокат

Скриншот из видео
Скриншот из видео

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Знаменитая военная драма Элема Климова о зверствах фашистов в отношении населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны "Иди и смотри" выйдет в России в повторный прокат. Эта кинокартина прошла цифровую реставрацию в киноконцерне "Мосфильм", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проката.

Фильм "Иди и смотри" вышел на экраны кинотеатров в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалях и занял 6-е место в советском кинопрокате 1986 года: его посмотрели 29,8 млн зрителей. Картина была выдвинута от СССР в число претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако в итоге не была номинирована.

Действие фильма, созданного по сценарию Алеся Адамовича и режиссера Элема Климова, разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. В центре сюжета - белорусский мальчик Флера, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной операции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика. "Картина известна своими спецэффектами, которые режиссер Элем Климов использовал, чтобы добиться у зрителя ощущения ужаса, страха и безысходности, - отметили прокатчики. - Так, при съемках применялись настоящие снаряды. Например, для безопасности съемочной группы во время сцен обстрела трассирующими пулями ее члены находились за бетонной плитой высотой 1,5 м и шириной 5 м. Известно, что эффект глухоты и звона в ушах, испытываемый главным героем после разрыва снаряда неподалеку, использовался Стивеном Спилбергом в военной драме "Спасти рядового Райана".

Специальный показ фильма "Иди и смотри" пройдет в Москве 2 мая в киноцентре "Октябрь". В Санкт-Петербурге специальный показ состоится 4 мая в кинотеатре "Аврора". Организаторы повторного проката - журнал "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм".-0-

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