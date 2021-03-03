Палитра весны: в НББ представили выставку акварели и рисунка

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-конкурс акварели и рисунка "Палітра вясны. Пакуль расце трава на Беларусі" открылась сегодня в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение художественных экспозиций ранней весной стало доброй традицией, которая началась еще до того, как библиотека переехала в новое здание. В то же время мы впервые открываем выставку, которая стала результатом именно конкурса - из 80 работ было отобрано более 30. Уверена, что этот проект будет востребован нашими посетителями, ведь настроение, которое дает "Палітра вясны", никого не оставит без приятных эмоций", - сказала первый заместитель генерального директора НББ Елена Долгополова.

Проект-поздравление посвящен Дню женщин и призван напомнить о скором пробуждении природы. Поэтическая строка "Пакуль расце трава на Беларусі" в названии выставки подсказывает, что на этот раз в центре творческого внимания художников - обилие лугового разнотравья, камыши, мхи, ягодники, нежные весенние ростки и скромные сухоцветы.

Как отметили организаторы, с весенним праздником женщин поздравляют профессиональные и молодые художники, педагоги, члены творческих общин, студенты художественных специальностей вузов, заядлые художники-любители акварели и оригинальной графики.

"Сегодня только 3 марта, а произошло нечто удивительное: женщины стали еще прекраснее, мужчины - энергичнее, а искусство уже пахнет весной, - поделился впечатлениями заместитель председателя Белорусского союза художников Андрей Басалыга. - Акварель - это тонкий и своего рода весенний вид искусства, требующий больше эмоций, размышлений - все делается за один раз. Когда начинаешь творить, не знаешь, чем это закончится. И на этом весеннем мероприятии можно увидеть работы не только молодых звезд, но и известных мастеров белорусской акварели".

В этом году палитра весны представлена работами таких белорусских акварелистов, как Владимир Рынкевич, Алесь Квятковский, Вера Ковзанович, Николай Овчинников, Егор Артюхов, Григорий Межуев, Елена Шичко, Сергей Писаренко, Галина Хайдарова, Феликс Гумен.

Посетить экспозицию можно по 15 мая.

Организаторы проекта - Национальная библиотека, арт-студия "Аквавир" (руководитель Владимир Рынкевич) и Белорусский союз художников.-0-