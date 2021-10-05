Парк миниатюр утраченных достопримечательностей создали в Иваново

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново Брестской области создали ландшафтно-культурный парк макетов утраченных объектов историко-культурного наследия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Парк обустроили в центре Иваново. По задумке, отсюда туристы могут начать знакомиться с городом и районом. Доминанта - шесть миниатюрных достопримечательностей. Макеты отличаются точностью архитектурных деталей. Над ними трудилась группа мастеров под руководством гродненского эксперта Игоря Лапехи. Копии исторических зданий создали на основе архивных документов и рисунков Наполеона Орды, масштаб работ - 1:10. Миниатюры сделаны из водостойких полимерных материалов.

В парке можно полюбоваться копией хозяйского дома усадьбы Достоевских. Ее неоднократно перестраивали, менялись и ее владельцы. В 1943 году усадьбу уничтожили гитлеровцы, а затем разобрали местные жители на бытовые нужды. Также мастера создали макет дворцово-паркового ансамбля Новашицы в агрогородке Достоево. Сейчас о бывшей усадьбе напоминают только остатки старого парка, каналы и фундаменты. Еще одна достопримечательность в миниатюре - фамильная резиденция Скирмунтов в деревне Молодово. Можно увидеть, как выглядела летняя резиденция Войцеха Пусловского: на берегу озера Завышанского он построил настоящий дворец. Во время Второй мировой войны здание было разрушено.

Там же находится миниатюрный усадебный дом имения Наполеона Орды, оригинал расположен в урочище Красный Двор. Достопримечательность удалось восстановить. Сейчас оформляют экспозицию, которую скоро откроют для посетителей.

Есть и макет дома Хаима Вейцмана. Малая родина первого президента Израиля находится в агрогородке Мотоль. Статуса музея у дома Вейцмана нет, но там есть некоторые экспонаты.

"Хотим показать, что наша земля богата историческим наследием. Каждый из объектов обозначен QR-кодом, который отсылает на сайт центральной районной библиотеки. Видим, что люди интересуются этими объектами. Некоторые из них стали даже для местных жителей сюрпризом", - рассказала директор Центральной районной библиотеки имени Ф.И.Панферова Елена Данилькевич.

Внешний вид парка пока не окончательный. Там еще завершат благоустройство, установят информационные стенды.-0-