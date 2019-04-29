Пасхальный фестиваль в Минске знакомит с творчеством молодых исполнителей разных стран

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Пасхальный фестиваль, проводимый Белорусской государственной академией музыки, знакомит с творчеством молодых исполнителей разных стран, отметила на открытии форума ректор академии Екатерина Дулова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш фестиваль с годами менялся. И для нас очень важен международный формат. Ведь сегодня художественное образование в нашей стране такого высокого уровня и качества, что мы можем конкурировать, быть на одной сцене с нашими коллегами из-за рубежа, - сказала ректор. - К нам приехали гости из России, Украины, Сербии, Грузии, Эстонии. Это и православные, и светские коллективы, хоры и солисты. Мы хотим общаться и понимать молодых, для развития которых сегодня наше государство делает многое. Но мы должны подумать, что еще можно было бы воплотить в жизнь, чтобы их деятельность и творчество были услышаны и реализованы как в своей стране, так и за рубежом".

Наталья Карчевская. Фото из архива

"Пасхальный фестиваль - это чудесная возможность молодежи показать себя. Мероприятия, проводимые академией музыки и университетом культуры и искусств, всегда очень интересны. Надеюсь, что фестиваль вновь познакомит с талантливой молодежью", - отметила первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская.

Форум "Творчество молодых" открылся сегодня гала-концертом, на котором выступили симфонический оркестр БГАМ под руководством дирижера, обладателя медали Франциска Скорины Андрея Галанова и хор академии во главе с Инессой Бодяко, солировали лауреаты международных конкурсов: студент академии музыки цимбалист Дмитрий Колотило и учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ скрипач Никон Мазоль. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Арама Хачатуряна, Виктора Войтика, Дмитрия Смольского.

30 апреля в программе "Шэдэўры вакальнай музыкі" примут участие студенты Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Глинки, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Анастасия Колотова и Анатолий Бадаев вместе со своим преподавателем Мариной Резниковой, а также студенты и выпускники кафедры пения БГАМ и солисты Большого театра Беларуси - Юрий Городецкий и Виктор Менделев. Концерт "Скарбы духоўнай музыкі Грузіі" состоится 2 мая. В нем выступит студенческий хор Тбилисского университета под руководством дирижера Серго Урушадзе. Пасхальный фестиваль завершится "Харавым святам" с участием студенческого хора БГАМ под руководством Инессы Бодяко, хора мальчиков Национальной оперы Эстонии (дирижер Хирво Сурва), Образцового хора мальчиков и юношей "Ладья" детской музыкальной школы №4 имени Владимира Свердлова (Тольятти, Россия). В мероприятиях форума также примет участие заведующий отделением звонарей Минского духовного училища магистр искусств Богдан Березкин.

III Пасхальный фестиваль "Творчество молодых" пройдет по 3 мая. Форум проводится при поддержке Министерства культуры, специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, посольства Грузии в Беларуси и при участии Свято-Елисаветинского монастыря.-0-