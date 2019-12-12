Пейзажи белорусской природы можно увидеть на выставке Петра Шарипо

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Петра Шарипо "Свет и воздух", приуроченная к Году малой родины откроется сегодня в галерее "Атриум" Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе связей с общественностью НББ.

Петр Шарипо (1942-2013) - один из крупнейших представителей белорусской живописи второй половины XX века. С 1974 по 2012 год работал преподавателем в Гимназии-колледже искусств имени И.О. Ахремчика. Наибольшую известность художник приобрел как мастер лирического пейзажа. Выставка "Свет и воздух" раскрывает именно эту, самую яркую грань его таланта.

В экспозиции представлены пленэрные работы, сделанные исключительно с натуры. Художник искренне любовался каждым моментом жизни природы, что даже воздух на его полотнах кажется таким естественным, будто можно почувствовать аромат веток, травы, цветов, утра и других образов. Особенно он любил переходные состояния природы: раннюю весну, позднюю осень. Даже в яркости и насыщенности летних красок художник находил свое любимое серебро.

Для всех работ мастера характерны изысканное чувство цвета, безупречный вкус, абсолютное ощущение красоты и гармонии природы. Мотивами для этюдов Петра Шарипо стали пейзажи Оршанского, Браславского, Минского регионов. Художник вдохновлялся прекрасной древней архитектурой Полоцка, Гольшан, Пинска, Мяделя. У посетителей выставки появится шанс не только полюбоваться картинами талантливого художника, но и найти на них свой родной край.

Выставка продолжит работу до 15 февраля 2020 года.-0-