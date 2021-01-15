Передвижная выставка инситного искусства побывает в райцентрах Витебской области

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инситное искусство Витебской области в прошлом году признали историко-культурной ценностью Беларуси. В течение 2021 года работы этого направления покажут на передвижной выставке в городах северного региона, сообщили БЕЛТА в областном краеведческом музее.
Первым делом выставка отправится в Городок. В местном краеведческом музее сегодня заработает экспозиция по результатам VI Национальной выставки инситного (наивного) искусства INSITUS-2020, которая была посвящена 380-летию со дня рождения резчика и печатника, создателя Библии в картинках для народа Василия Кореня. Проект реализовали в конце 2020 года областные методический центр народного творчества и краеведческий музей. Куратором выступила кандидат искусствоведения Людмила Вакар.
После окончания работы INSITUS-2020 возникла идея передвижной мини-выставки. Ее планируют показать в районных музеях Витебской области. "Одним из первых такую выставка примет Городокский районный краеведческий музей, где будет презентовано около 70 работ художников области из Витебска, Лепеля, Полоцка, Городка, Лиозно, Докшиц, Бешенковичей. Большую часть составляют живописные произведения, а также скульптура и мелкая пластика", - отметили в областном музее.
Инситное искусство - это одно из направлений непрофессионального искусства. Оно включает изобразительное творчество художников-самоучек: живопись, графику, резьбу по дереву, скульптуру, архитектуру, арт-объекты, инсталляцию.
Выставка в Городке будет работать до 28 февраля.-0-