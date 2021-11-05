Персональная выставка художника-авангардиста Игоря Беспалова открылась в Могилеве

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Диалог 21" художника-авангардиста Игоря Беспалова открылась в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В экспозицию вошли около 40 живописных работ, отражающих многообразие творчества мастера. Так, на выставке представлены натюрморты, пейзажи, абстрактные полотна и портреты. Все эти картины объединяет авторская концепция: размышления на холсте и поиски самого себя. Свои работы, выполненные в технике батик, также выставила супруга могилевского авангардиста Галина Гулева.

"Игорь Беспалов - яркий представитель Витебской школы живописи, основу которой заложили Марк Шагал и Казимир Малевич, отразившие в своем творчестве революционные перемены в обществе и искусстве, - рассказали в музее. - Художник работает сочными и контрастными цветами, что было характерно мастерам русского авангарда начала XX века".

Мастер является участником республиканских, областных, а также городских выставок и пленэров. Персональные выставки художника прошли в Могилеве, Бобруйске, Минске, Горках и Витебске. Его работы украшают частные коллекции США, Австралии, Германии, Голландии, Австрии, России и Беларуси.

Выставка "Диалог 21" продлится в Могилеве до 30 ноября.-0-