Персональная выставка художника кино Ивана Рогатеня открылась в Минске

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка к 75-летию художника-постановщика и художника-декоратора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ивана Рогатеня открылась сегодня в выставочном зале Музея истории белорусского кино - филиала Национального исторического музея, передает корреспондент БЕЛТА.

Гости выставки заглянули в творческую лабораторию художника кино. В экспозиции - эскизы и рабочие чертежи разнообразных декораций, кадры и фрагменты из фильмов с уже готовыми объектами, оригинальный предметный ряд, а также авторские рисунки и графика.

"От имени киностудии хотелось бы поздравить Ивана Рогатеня с юбилеем. Он одна из тех личностей, которые составляют золотой фонд белорусского кино. Поэтому от имени киностудии вручаю вам памятный знак - медаль", - поздравил именинника ведущий специалист продюсерского центра киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

Детское увлечение рисованием Иван Рогатень пронес через всю свою жизнь. На выставке представили витрины с характерными "средствами производства", которые мастер использует в своем творчестве.

"Иван Рогатень получает удовольствие от того, что работает. Если он создает, он не замечает ничего, кроме собственной работы. Думает только о ней. Союз кинематографистов решил наградить Ивана Рогатеня золотой медалью имени Юрия Тарича и вручить почетный членский билет Союза кинематографистов. Спасибо вам большое", - поздравил художника председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев.

Ветеран белорусского кино Иван Рогатень достойно представляет ту уникальную профессию, носители которой всегда находятся за кадром, но без вдумчивой и кропотливой работы которых создание правдивых и выразительных художественных кинообразов невозможно.

"Когда читаешь сценарий, видишь объект изначально в голове. Сразу же думаешь, как решить проблему и как это будет выглядеть. Все зависит от контекста - какое это кино: современное, историческое, в каком году происходит действие. Затем нужно искать ситуацию, при которой можно сделать видеокартинку. Если ты художник, то сразу начинаешь искать натуру. А ее не так просто сейчас найти. И все это необходимо показать режиссеру. Нельзя предлагать один вариант, потому что тогда замыкаешь его в рамки, и он не понимает, где можно развернуться", - рассказал Иван Рогатень.

Художник работал над большим количеством картин, и перед ним ставили разные задачи, с которыми он справлялся.

"Не видел ситуации, из которой нельзя выйти. Помню, на съемках в Беларуси нужно было сделать декорацию водопада в Сибири. Высота падения 3,5 м, ширина - 5. И я сделал на реке Ислочь скалу, водопад. Даже напор воды регулировался. Объем воды - поливочная машина в 9 т", - вспомнил художник-постановщик.

По словам Ивана Рогатеня, в кино не должно быть халтуры. "Стыдно потом будет не только тебе, но и детям, что папа так поступил. Я реалист и до сих пор не стал "компьютерщиком". Все рисую вручную", - подчеркнул мастер.

На "Беларусьфильме" Иван Рогатень работает с 1968 года, когда после окончания архитектурного факультета Белорусского политехнического института он был включен в творческую группу кинокартины "Мы с Вулканом" в качестве ассистента художника. С тех пор он создал декорации более чем для 35 разнообразных по тематике и жанрам фильмов и сериалов. Особо дороги художнику те из них, где приходилось воссоздавать историческую среду. Среди них "Я, Франциск Скорина..." (1969), "Могила льва" (1971), "Венок сонетов" (1976), "Пламя" (1974), "Время ее сыновей" (1974), "Шляхтич Завальня" (1994), "В августе 44-го" (2001), а также "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" (2009) и "Угрюм-река" (2020).

"Молодым художникам желаю делать побольше качественных работ. Сейчас компьютер их балует. Нужно самим мыслить объемно. Возвращайтесь в реальность и не забывайте: рисуют руки, а не компьютер", - добавил юбиляр.

За десятилетия работы в белорусском кинематографе талантливую дотошность Ивана Рогатеня высоко оценили многие ведущие кинорежиссеры белорусского и российского кино, которые охотно приглашали его в свои проекты, а именно Борис Степанов, Лев Голуб, Валерий Рубинчик, Виталий Четвериков, Виктор Туров, Вячеслав Никифоров, Михаил Пташук, Владимир Краснопольский, Юрий Мороз.

За дизайн экспозиции белорусского павильона на выставке "65 лет советского кино" в Москве Иван Рогатень получил Золотую медаль ВДНХ СССР, за работу над сериалом "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" был номинирован на престижную премию "ТЭФИ".-0-