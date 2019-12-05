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05 декабря 2019, 18:53

Персональная выставка Шраги Царфина открылась в Национальном художественном музее

На выставке
На выставке

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие персональной выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету" состоялось в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первая персональная выставка художника в Беларуси. Шрага Царфин стремился прежде всего передать волнующие его духовные и философские проблемы. Одна из ведущих тем в его творчестве - пейзажи Франции, ставшей ему второй родиной. Он был и прекрасным колористом, использовал своеобразную палитру, все время находился в поиске выразительных средств. В экспозицию, организованную в стенах Национального художественного музея и при его поддержке, включены работы мастера из фонда НХМ, а также произведения из частных белорусских и зарубежных коллекций.

"Национальный художественный музей Беларуси гордится тем, что именно здесь организована первая персональная выставка Шраги Царфина на постсоветском пространстве. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина, Хелены Рубинштейн. Есть три работы и в коллекции нашего музея. Творчество Царфина всегда вызывает неподдельный интерес у молодежи, приходящей в наш музей", - отметила ведущий научный сотрудник НХМ Надежда Усова.

Всего на выставке представлены 52 работы художника, созданные в разные годы и отражающие самые разнообразные грани его таланта. "Творчество Шраги Царфина всегда вызывало повышенный интерес белорусской публики на всех выставках, посвященных Парижской школе. Его медитативные, зачастую загадочные картины отражают долгий и сложный путь духовных поисков, который художник прошел сам и по которому он ведет своего зрителя", - сказал главный куратор проекта Юрий Абдурахманов.

Абдурахманов: персональная выставка Шраги Царфина в НХМ - событие для БеларусиАбдурахманов: персональная выставка Шраги Царфина в НХМ - событие для Беларуси
"Наша публика очень любит Царфина. У нее впервые будет возможность увидеть 52 его работы, такого у нас еще пока не было", - рассказал главный куратор проекта Юрий Абдурахманов.

На выставке белорусской публике впервые представлено собрание произведений Шраги Царфина из коллекции группы компаний А-100, приобретенных у наследников творца в 2019 году, и частных коллекций. Цель выставочного проекта - сделать белорусское искусство доступным и близким для каждого, интегрировать его в тот культурный код, который объединит разных людей, живущих в Беларуси и за ее пределами.

"Шрага Царфин как фигура мультикультурная и мультинациональная является прекрасным воплощением открытости миру, которой мы хотим способствовать здесь и сейчас, опираясь на национальное культурное наследие, - добавил председатель Наблюдательного совета ГК "А-100" Александр Центер. - Родившись в Беларуси и прожив большую часть жизни за ее пределами, Царфин стал гражданином мира, поэтому его творчество - это воплощение культурных связей, которые установились между белорусским и зарубежным искусством. Надеемся, что приобретение нами работ Царфина и экспонирование их в Беларуси станет новым этапом развития этих контактов".

Для посетителей выставка откроется 6 декабря и продлится до 19 февраля 2020 года. Проект приурочен к 120-летию со дня рождения художника.-0-

Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение на историческую родину - внук художникаПерсональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение на историческую родину - внук художника
"Это уже мой третий визит в Беларусь, и я каждый раз открываю что-то новое. И я не зря привез в этот раз с собой свою дочь", - сказал Ив Дюлак.

Фото Андрея Покумейко

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выставка живопись искусство Минск музей
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Ив Дюлак Персональная выставка Шраги Царфина в Беларуси - это возвращение на историческую родину - внук художника
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