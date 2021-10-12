Первая режиссерская лаборатория открылась в Брестском театре кукол

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре кукол начала работу первая режиссерская лаборатория "Метаморфозы театра кукол", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович.

Для участия в проекте заявки прислали более 20 молодых режиссеров-кукольников из Беларуси и России. На протяжении месяца они представляли в театр свои экспликации. В результате экспертная комиссия определила четырех победителей. Воплощать свои задумки в сценические наброски под руководством экспертов будут одна белоруска и трое россиян. Вне конкурсной программы в число слушателей зачислена также режиссер БТК Алиса Ермак.

"Насколько я знаю, в Беларуси таких лабораторий не было. Брестский театр кукол, можно сказать, пионер в этом деле. Мы сами находимся в творческом поиске и очень заинтересованы в новых проектах, спектаклях, подходах. Каждому участнику лаборатории будет предоставлена площадка для постановки в пространстве театра. С ними работают практически все наши актеры, для которых это тоже хороший опыт", - отметила Тамара Павлюкович.

Очный тур лаборатории продлится с 12 по 17 октября. В программе - тренинги и мастер-классы от руководителя лаборатории, трехкратного лауреата Национальной театральной премии режиссера Игоря Казакова, хореографа, артиста балета Белорусского государственного молодежного театра Евгения Иванова. На 16 октября запланирована лекция кандидата искусствоведения и театрального критика Алексея Стрельникова "Работа актера с отчуждением Брехта".

Все это время участники будут работать над эскизами, которые представят на суд экспертов по окончании лаборатории. Лучшая работа может воплотиться в реальную постановку на сцене Брестского театра кукол. Организаторы надеются, что режиссерская лаборатория на базе БТК будет проходить на регулярной основе.-0-