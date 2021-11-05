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05 ноября 2021, 19:16

Первую книгу 12-томника о шедеврах НХМ представили в Минске

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альбом-каталог "Іканапіс і алтарны жывапіс Беларусі XVI - пачатку XIX ст." представили сегодня в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год наш музей 5 ноября празднует день рождения, - сказал во время презентации генеральный директор Владимир Прокопцов. - Так совпало, что сегодня мы и себе, и вам сделали такой подарок в виде каталога, который открывает научно-образовательный проект - серию "Национальный художественный музей Республики Беларусь". В него войдет 12 томов, и все шедевры музея будут опубликованы в этих изданиях. Мы планируем где-то за пять-шесть лет выпускать по два альбома каждый год. Хочется отметить большую работу редакторов, дизайнеров, издателей, корректоров, полиграфистов. Альбом вышел на солидном европейском уровне. Одним словом, теперь это сакральное искусство нашего музея".

В каталог вошли православные и католические иконы, а также иконы униатского периода, который длился на белорусских землях более двух столетий. Произведения дают возможность познакомиться с уникальными художественными ценностями Беларуси XVI-XIX веков, получить представления о самобытности местной иконописной школы, ориентированной на европейское искусство алтарной живописи. Книга демонстрирует значительный вклад белорусов в мировую сокровищницу культуры.

По словам заведующей отделом древнебелорусского искусства Елены Карпенко, изначально этот проект задумывали несколько иначе. "Мы планировали издать каталог в дополнение к выставке белоруской иконописи, которая проходила в 2016 году в Ватикане. По разным причинам он тогда не был издан, однако все материалы уже были подобраны. И когда у Владимира Прокопцова возникла такая замечательна идея, нам пришлось немного переформатировать его.

Весь наш отдел работал практически в полном составе. Это пять человек, а также некоторые коллеги помогали нам с атрибуцией. В процессе мы что-то убирали и добавляли, однако альбом стал первой частью большой серии, которую еще предстоит выпустить. Это весьма ответственно и волнительно для всех нас, ведь по его структуре будут ориентироваться и последующие составители", - подчеркнула она.

"В такое непростое для нас всех время эта книга, которая посвящена иконописи, является своего рода благословением, - отметила представитель издательства "Беларусь" Анжела Садовская. - Думаю, что это хороший старт для проекта, который, надеюсь, будет светлым и удачным. Расширяется внутренний туризм, и многие белорусы сейчас заново открывают свою страну. Люди ходят в музеи, интересуются нашим духовным наследием. Мы будем пытаться увековечить все это. Полиграфия издания выполнена на высочайшем современном уровне, притом что цена книги доступна каждому".

Как отметили в музее, данный проект - результат плодотворного сотрудничества НХМ и издательства "Беларусь" при поддержке Министерства информации. В нем собран многолетний труд не одного поколения реставраторов, научных сотрудников по изучению, атрибуции и пополнению музейных коллекций.

Альбом-каталог "Іканапіс і алтарны жывапіс Беларусі XVI - пачатку XIX ст." вышел на трех языках: белорусском, русском и английском. Книга издана большим тиражом и ее можно приобрести в магазине "Академкниги" или в самом музее.-0-

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