Петришенко: фестивалю национальных культур необходимо придать новый импульс

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскому фестивалю национальных культур необходимо придать новый импульс. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по подготовке фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Республиканского фестиваля национальных культур. Состав оргкомитета обновлен, и сейчас мероприятие будет проходить под патронажем правительства и Гродненского областного исполнительного комитета, - сказал Игорь Петришенко. - Перед нами стоит задача не только сохранить уникальный фестиваль, но и придать ему новый импульс, повысить его статус и уровень престижа".

Открытие фестиваля в этом году состоялось 11 сентября в Минске, заключительные его мероприятия по традиции пройдут в следующем году в Гродно.

"Подготовка к фестивалю, как и к другим мероприятиям республиканского уровня, должна вестись слаженно и ответственно, поэтому хочу обозначить несколько аспектов. Во-первых, отборочными турами и подготовкой занимается Республиканский центр национальных культур. Месяц назад мы дали старт фестивалю. Необходимо обсудить, что происходит на данном этапе, какие задачи мы решаем, какова роль центра в этих вопросах", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

Во-вторых, по словам вице-премьера, работа над концепцией фестиваля, сценарными планами, составом жюри должна идти полным ходом уже сейчас. "Мы привыкли из года в год работать по одной схеме. На мой взгляд, нужно уходить от шаблонного проведения праздника, необходимы новые идеи и предложения, - подчеркнул Игорь Петришенко. - Всегда много вопросов по сценариям главных концертов фестивалей. Здесь также нужны свежие идеи и, конечно же, новые имена".

В-третьих, не должны остаться в стороне белорусские диаспоры за рубежом. "Насколько они информированы о проведении фестивалей, есть ли предложения по расширению географии его участников", - добавил он.

Также вице-премьер отметил, что следует пересмотреть этапы проведения заключительных мероприятий в Гродно и перенести их с июня на сентябрь. "Республиканский фестиваль национальных культур может стать яркой составляющей празднования нашего нового праздника - Дня народного единства. Поэтому эту тему также следует обсудить и проработать", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-