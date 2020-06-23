Певцу и телеведущему Валерию Меладзе исполняется 55 лет

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженному артисту России, талантливому певцу, продюсеру и телеведущему Валерию Меладзе сегодня исполняется 55 лет.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в грузинском городе Батуми в рабочем поселке. Его бабушка, дедушка, отец и мать работали инженерами. Заниматься музыкой будущий певец начал в одной из городских музыкальных школ, где обучался игре на фортепиано. После окончания школы Валерий поступил в Николаевский кораблестроительный институт. По окончании вуза его ожидала карьера инженера-механика или ученого, но судьба распорядилась иначе. Будучи студентом второго курса, Валерий попал на репетицию институтского ансамбля "Апрель", в котором его старший брат Константин Меладзе играл на клавишных и занимался аранжировкой репертуара. Уже через полгода Валерий Меладзе стал солистом этого коллектива. В 1989 году талантливых братьев пригласили в рок-группу "Диалог".

В 1993 году в Киеве на фестивале цветов "Роксолана" состоялся сольный дебют Валерия Меладзе. Первым хитом артиста стала лирическая композиция "Не тревожь мне душу, скрипка", благодаря которой певца назвали "Открытием 1994 года".

Альбом "Сэра", появившийся в начале 1995 года, почти сразу становится бестселлером, а заглавная песня побеждает едва ли не во всех музыкальных хит-парадах. В октябре 1996 года выходит второй альбом Валерия Меладзе "Последний романтик". Огромный успех от нового альбома позволил артисту дважды в марте 1997 года собрать полный зал СК "Олимпийский".

В январе 1998 года выходит альбом "Самба белого мотылька". А в конце 1999 года - альбом "Все так и было". В марте 2002 года в поддержку нового альбома "Настоящее" прошло грандиозное сольное выступление Валерия в концертном зале Кремлевского дворца.

Настоящим откровением для поклонников стал совместный проект Валерия Меладзе и подопечных его брата, девушек из группы "ВИА Гра". Едва появившись в эфире радиостанций, песни "Океан и три реки" и "Притяженья больше нет" покорили сердца миллионов слушателей.

В 2015 году в честь 50-летнего юбилея Валерия Меладзе продюсерский центр Meladze Music подарил артисту альбом с его песнями, которые были спеты исполнителями этого лейбла. В этом же году Валерий и Константин Меладзе впервые за 30 лет творческой деятельности записали совместный дуэт на песню "Мой брат".

Валерий Меладзе является лауреатом многих эстрадных конкурсов. Артист многократно становился обладателем музыкальных премий "Золотой граммофон", "Песня года", "Овация" и "Муз-ТВ". В 2006 году музыкант был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации, а с 2008 года Валерий Меладзе носит звание народного артиста Чеченской республики.

Первая жена Ирина Меладзе подарила артисту трех дочерей - Ингу, Софию и Арину. Сегодня Валерий Меладзе живет в браке с певицей Альбиной Джанабаевой, вместе они воспитывают сыновей - Константина и Луку.-0-