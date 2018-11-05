Певцы из 26 стран примут участие в V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов

5 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов примут участие артисты из 26 стран, сообщили БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

На конкурс, который пройдет в Большом театре с 14 по 19 декабря, поступило более 300 заявок. Традиционно больше всего было подано от участников из России, Беларуси и Украины. На Рождественский конкурс собираются приехать певцы с самыми разными голосами: сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритоны, басы, бас-баритоны и даже контртенора (самый высокий мужской голос) и контральто (самый низкий женский голос).

Конкурс вокалистов проходит в три тура, первые два - в сопровождении фортепиано, третий - оркестра на главной сцене Большого театра Беларуси. Финалисты юбилейного конкурса получат редкую возможность выступить вместе с ведущими оперными певцами, продемонстрировав вокальный и драматический талант.

Определять лучших будет компетентное жюри, в состав которого вошли директора оперных театров, импресарио и музыканты с мировым именем. Возглавит жюри генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко. Победители и лауреаты станут известны 19 декабря. Оценить вокальный талант конкурсантов сможет не только высокое жюри, но и зрители - 21 декабря на гала-концерте финалистов в большом зале театра, где помимо дипломов и наград будет вручен приз зрительских симпатий.

Призовой фонд конкурса составляет $28 тыс. Обладателя Гран-при ждет денежный приз в $10 тыс., лауреата I премии - $8 тыс., лауреатов II и III премий - $6 тыс. и $4 тыс. соответственно.-0-