Писатель и война: в Минске прошел творческий вечер к юбилею Кондрата Крапивы

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий вечер к 125-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы состоялся сегодня в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Гости послушали воспоминания о Кондрате Крапиве, посмотрели киноленты о нем, а также отрывки фильмов о Великой Отечественной войне, в которой литератор также участвовал. "Он был человеком, прошедшим четыре войны. Именно это и привело сегодня нас в этот музей. Мы будем рассматривать его жизнь и творчество в разрезе Отечественной войны", - отметили организаторы.

Благодаря сотрудникам музея в фондах хранится более 400 экспонатов, связанных с творчеством Кондрата Крапивы. "Первый экспонат был принят в хранилище в 1947 году", - рассказали в учреждении.

Историями о жизни и творчестве писателя поделилась его внучка - кандидат искусствоведения, завкафедрой дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ Елена Атрахович. "Кондрат Крапива - личность, конечно же, масштабная, о которой всегда есть что рассказать. Когда я изучала жизнь своего деда, не только по личным воспоминаниям, но и знакомилась с документами, я выяснила, что о нем написано много. Но в основном это литературоведческие статьи, книги о его научной деятельности. А вот о Кондрате Крапиве как о человеке не было трудов. Я уверена, что многие знают его сатирические произведения, но он также писал и драматические. Они остались историческим свидетельством эпохи. Например, пьесы "Партызаны" и "Проба агнём". Последняя написана в годы Великой Отечественной войны, и никто, наверное, не знает, что она посвящена его сыну Борису Атраховичу, который погиб в Сталинградской битве. Только в конце работы над пьесой Кондрат Крапива узнал о смерти сына, но его герой остался живым навсегда", - поделилась Елена Атрахович.

Очень много сделал Кондрат Крапива в языкознании. "Он был руководителем и участником проекта по созданию диалектического атласа. В нем собраны все говоры и диалекты, которые существовали тогда на территории Беларуси. Кроме того, Кондрат Крапива был научным редактором нескольких белорусско-русских словарей. Эту работу в свое время начал Якуб Колас, продолжил Кондрат Крапива. Это тот фундамент, на котором и сегодня развивается языкознание", - продолжила Елена Атрахович.

Погрузиться в атмосферу времен Кондрата Крапивы помогал актер и режиссер Национальной государственной телерадиокомпании Олег Винярский. Белорусские народные песни звучали в исполнении заслуженной артистки Беларуси Нины Бранкович и лауреата международного конкурса баяниста Сергея Баевича.

В мероприятии участвовали представители малой родины писателя. Ученики Узденской средней школы №2 имени К.Крапивы выступили с театральной программой, посвященной творчеству классика.

Кроме того, в экспозиционном зале музея "Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Советский тыл" открылась временная экспозиция, в которой можно увидеть фотографии, документы, личные вещи Кондрата Крапивы.-0-