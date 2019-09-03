Писатели трех стран подарят более 1 тыс. книг пострадавшей от пожара библиотеке в Гомельском районе

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Писатели трех стран подарят более 1 тыс. книг горевшей библиотеке в деревне Климовке Гомельского района во время XIV Международного фестиваля-праздника "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019", который пройдет с 12 по 14 сентября, сообщил сегодня журналистам председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония вручения книг состоится 13 сентября в 17.00. "Инициативу белорусских писателей по передаче изданий пострадавшей от пожара библиотеке поддержали украинские и российские литераторы. На авторских книгах они оставят автографы", - рассказал Владимир Гаврилович.
Передача книг станет завершающим этапом акции гомельских писателей "Поможем возродить библиотеку", которая стартовала в конце прошлого года. Как сообщалось, в октябре 2018-го в сельской библиотеке огнем было повреждено около 80% книжного фонда. Полностью сгорели книги детской и православной литературы.
Также во время церемонии состоятся презентации изданий писателей трех стран, пройдет награждение активных участников "Славянскіх літаратурных дажынак - 2019". Подарят зрителям и концертную программу, составленную по произведениям гомельских и зарубежных авторов. Здесь же торжественно закроется XIV Международный фестиваль-праздник.-0-