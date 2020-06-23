Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на "Славянском базаре"

23 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут пленэры декоративной живописи, конкурс мастеров и традиционная ярмарка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

С 16 по 19 июля в Витебске пройдут пленэр мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи "Райский сад", посвященной 100-летию витебской художницы Марии Лариной. Также ожидается ежегодная ярмарка ремесел "Город мастеров". На протяжение двух дней гостей фестивального города ждет также конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи "Краски небес".

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля. На его мероприятия продано более 15 тыс. билетов. Пандемия скорректировала афишу форума, в нынешнем году не будет сольных концертов.-0-