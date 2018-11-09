Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лістападзе-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Призом имени кинорежиссера Виктора Турова "За лучший фильм" жюри удостоило картину "Мертвые и другие", режиссеры - Жоан Салависа, Рене Надер Мессора (Бразилия, Португалия).

Специальный приз жюри вручен фильму "Манта Рей", режиссер - Пхуттипхонг Арунпхенг (Таиланд, Франция, Китай).

Дипломом "За нарушение ожиданий зрительского восприятия, за благородство режиссуры, за изысканный монтаж" награждена лента "Горничная", режиссер - Лила Авилес (Мексика).

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-