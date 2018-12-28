Победителей конкурса новогодней игрушки наградят 3 января в Большом театре

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградят 3 января в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

Обладателем Гран-при стала семья Кузнецовых. Братья Михаил и Арсений, а также их мама Анна создали из папье-маше двух муз древнегреческой мифологии - музу трагедии Мельпомену и покровительницу танца Терпсихору.

Первого места удостоилась семья Семченко и их сказочные персонажи Баба-Яга и Гном. Второе место - у Дарьи Филатовой и ее Мышильды. Третье место - у семьи Ставер. Мама Елена, папа Руслан, дочь Анастасия и сын Артем вместе создали композицию "Балет". Забавная Ведьмочка Ягуня от семьи Емельяновых получила приз зрительских симпатий.

Все победители получат главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

Кроме того, партнеры и спонсоры детского театрального проекта учредили более 20 своих номинаций, конкурсантам которых также вручат подарки 3 января.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводился в пятый раз. В нынешнем году 120 семей из самых разных уголков Беларуси приняли участие в семейном творческом состязании, которое стало рекордным по количеству поделок: было прислано 140 разноплановых игрушек. Лучшие из них украсят новогоднюю елку в фойе театра.-0-