Победителей конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2019" наградили в Нацбиблиотеке

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" - 2019" наградили сегодня в Национальной библиотеке, сообщает БЕЛТА.

Ежегодный конкурс "Золотое перо "Белой Руси" проводится с целью приобщения к деятельности объединения "Белая Русь" и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды. Это творческое состязание среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов юных журналистов, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов республиканское общественное объединение "Белая Русь" проводит при поддержке министерств образования и информации. За семь лет существования в нем приняли участие более 12 тыс. молодых людей, а в 2019 году - свыше 3 тыс.

В нынешнем году конкурс проводился по трем номинациям в жанре эссе. Вероника Казакевич из а.г.Жеребковичи Ляховичского района стала победителем в номинации "Моя неповторимая малая родина". Эссе жительницы Гомеля Ренаты Громыко признали лучшим в номинации "Великая Победа в наших сердцах", приуроченной к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А работа Ангелины Тамковой из Осиповичей стала сильнейшей в номинации "Наш главный документ" за рассуждение о Конституции, принятой в республике 25 лет назад, и современном формате государственного устройства.

Участники, занявшие призовые места, награждены дипломами и специальными подарками.-0-