Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Победителем детского конкурса песни "Евровидение-2019" стала Вики Габор из Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

Польская юная певица получила 278 баллов от зрителей и жюри.

Вики Габор - 12 лет. Девочка родилась в Германии, начальное образование получила в Великобритании, а сейчас живет в Польше. Ее конкурсная композиция называлась "Супергерой". Особенностью исполнения стал сурдоперевод песни на сцене.

У Беларуси - 11 место. Страну на конкурсе представила 14-летняя Лиза Мисникова с песней "Пепельный". Она получила 92 балла.

Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019" Лизе достался седьмой порядковый номер, чтобы исполнить композицию "Пепельный". Песня очень динамичная и запоминающаяся. Юной певице в пресс-центре подпевали журналисты.

На этот раз конкурс объединил юных исполнителей из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Его слоган - "Поделись радостью". Главной сценой песенного форума стала Arena Gliwice.-0-

РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов Детский конкурс песни "Евровидение-2019" принимает Гливице. Это город на юге Польши. Добраться из Минска до него непросто. Мы выбрали воздушный путь и с пересадкой в Варшаве приземлились в Катовице.