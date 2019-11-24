Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Победителем детского конкурса песни "Евровидение-2019" стала Вики Габор из Польши, передает корреспондент БЕЛТА.
Польская юная певица получила 278 баллов от зрителей и жюри.
Вики Габор - 12 лет. Девочка родилась в Германии, начальное образование получила в Великобритании, а сейчас живет в Польше. Ее конкурсная композиция называлась "Супергерой". Особенностью исполнения стал сурдоперевод песни на сцене.
У Беларуси - 11 место. Страну на конкурсе представила 14-летняя Лиза Мисникова с песней "Пепельный". Она получила 92 балла.
На этот раз конкурс объединил юных исполнителей из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Его слоган - "Поделись радостью". Главной сценой песенного форума стала Arena Gliwice.-0-