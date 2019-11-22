Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете

22 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В соответствии с правилами детского конкурса песни "Евровидение" с сегодняшнего дня белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, можно выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Зрительское голосование начнется сегодня в 22.00 и продлится до начала самого финального концерта 24 ноября. Затем, после живого выступления всех конкурсантов, возможность проголосовать снова станет доступной, но только на 15 минут.

Как отметили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, поддержать молодых исполнителей в интернете, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума, и отдать свой голос можно будет в один клик с компьютера, планшета или мобильного телефона. Результаты зрительского голосования будут суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из стран-участниц - и таким образом определится триумфатор нынешнего конкурса.

Номер Елизаветы Мисниковой красочный и энергичный - журналист из Великобритании По словам Ян Фавел, у Лизы есть все для того, чтобы победить. "Я желаю удачи белорусской исполнительнице", - отметил журналист.

Сегодня на Arena Gliwice продолжатся индивидуальные репетиции участников детского "Евровидения-2019". Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения" и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Шоу начнется в 18.00 по минскому времени. Комментировать его будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Она исполнит композицию "Пепельный".

Организацию и подготовку белорусской участницы к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-

Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера "Я уже много с кем познакомилась. Так, я успела подружиться с исполнительницей из Польши Викторией Габор, австралийским певцом Джорданом Энтони, Мэтью Хинзеном из Нидерландов, Карлой из Франции. Они добрые и милые, с ними очень приятно общаться", - сказала Елизавета Мисникова.