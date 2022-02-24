Подлинники печатной графики Сальвадора Дали из частных коллекций представят во Дворце искусства

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальная выставка подлинников печатной графики Сальвадора Дали из частных коллекций откроется 24 февраля во Дворец искусства, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке "Графика Сальвадора Дали" будут представлены 7 серий работ художника, созданных в 1956-1975 годах к произведениям "Божественная комедия" Данте Алигьери, "Дон Кихот" Сервантеса, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Треуголка" по повести Педро Антонио де Аларкона, "Моисей и монотеизм" заметки Зигмунда Фрейда, "Сновидения" Франсиско де Кеведо.

Посетителей также ждет сюита из 25 цветных литографий "Далианские лошади" - это фантазии мастера, не относящиеся к какому-либо произведению.

На выставке будет представлено более 130 произведений Сальвадора Дали - ксилографии, офорты, литографии и гелиогравюры.

Иллюстрации для "Божественной комедии" признаны лучшими из созданного в книжной графике. За 55 месяцев появились 100 акварелей, которые затем перевели на печатные пластины (3500 специальных деревянных досок). Дали сам контролировал процесс создания ксилографий.

Для серии работ к повести "Треуголка" изготовили бумагу с авторским штампом - силуэт треугольной шляпы. Дали постоянно экспериментировал с камнями и методами нанесения на них изображения. Во время работы над 13 литографиями к "Дон Кихоту" появился авторский метод нанесения литографической краски на камни "булетизм" (шар).

Девочка со скакалкой в руках - центральный образ, связывающий иллюстрации Дали к произведению "Алиса в Стране чудес" воедино. На каждой гравюре силуэт героини, отбрасывающий контрастную тень. Художник сделал рисунок гуашью к каждой из 12 глав. Эти изображения впоследствии стали основой 12 экзотичных гелиогравюр.

На тему "Моисей и монотеизм" Дали сделал 10 оригинальных литографий с офортом. Глубокая печать на пластинах из чистого золота выгравирована мастером алмазным острием. Гравюры серии напечатаны на овечьей шкуре тиражом 250 экземпляров.

Серия "Сновидения" представлена 6 офортами сухой иглой с пошуаром. Жанр "видения", развивавшийся в Средневековье, со временем приобрел сатирический характер. Франсиско де Кеведо по мировоззрению и художественному методу принадлежит к новому периоду испанской культуры, получившему название Барокко и явившемуся своеобразной реакцией на кризис гуманистических идеалов эпохи Возрождения.

Выставка будет работать по 3 апреля.-0-