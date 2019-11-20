20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурсного отбора режиссерских экспликаций, проводимого Министерством культуры в 2019 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Очная открытая защита режиссерских экспликаций состоялась 15 ноября. По ее итогам жюри определило 10 победителей.

Победителями в номинации "Режиссерская экспликация к спектаклю в театре драмы" стали Дмитрий Богославский и Александр Марченко, представившие авторский документальный проект спектакля "АНГЕЛЫ" (Республиканский театр белорусской драматургии), Андрей Жигур - проект "Метро" по пьесе Александра Савухи (Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа), Александр Марченко - "13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нэйсмитом" по пьесе Дмитрия Богославского (Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн").

Кроме того, лучшими признаны Елизавета Машкович - проект "Желание16+" по пьесе Николая Рудковского (Белорусская государственная академия искусств), Денис Нупрейчик - "Жизнь человека" по пьесе Леонида Андреева (Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси), Роман Подоляко - "Колер Беларусі" по книге Михала Анемподистова "Колер Беларусі" (Национальный академический театр имени Янки Купалы), Татьяна Самбук - "Три сестры" по одноименной пьесе Антона Чехова (ООО "ТриТформаТ"), а также Камиля Хусаинова - "Гамлет, принц датский" по пьесе Уильяма Шекспира (Могилевский областной драматический театр).

Победителями в номинации "Режиссерская экспликация к спектаклю в театре кукол" стали Анастасия Лаптинская - проект "Чарльз Дарвин. Революция" (Могилевский областной театр кукол), Наталья Леванова - проект "Самый большой страх" (ИП Н.В.Леванова).

Постановка спектаклей будет осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры в 2020-2022 годах.-0-