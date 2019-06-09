Полюбоваться пейзажами Полесья приглашает фотовыставка в Гомеле

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Сергея Иванова "Непаўторныя імгненні Палесся" откроется в гомельской центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена 10 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.
Представленные в экспозиции фотоработы посвящены Белорусскому Полесью. Посетители библиотеки увидят этот край в разные поры года. Отдельный блок снимков опишет водную стихию Полесья.
Выставка приурочена к объявленному в Беларуси Году малой родины. "В понимании Сергея Иванова малая родина - это бабочка и стрекоза на цветке, восход или закат солнца, отражающийся в воде, туманное утро на реке и затопленные луга, покрытые инеем кусты и деревья, глядя на которые хочется укутаться потеплее. Малая родина - это все, что так близко и дорого сердцу автора, об этом говорят его фотоработы", - отметили в учреждении.
Увидеть пейзажи Полесья в центральной городского библиотеке можно будет до 30 июля. Вход на выставку свободный.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN