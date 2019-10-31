Полоцкая мастерица сплела четырехметровую березу из бисера

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Полоцкого района сплела четырехметровую березу из бисера. О необычном дереве и своем хобби Светлана Полесская рассказала корреспонденту БЕЛТА.

По словам мастерицы, плетением из бисера она занимается уже почти 12 лет. Первоначально это были небольшие работы, а с 2012 года стала собираться коллекция из крупных. Сейчас у Светланы собственный сказочный лес из более 100 деревьев, в котором есть дубы, березки, сосны, кедры. Самое маленькое - 15 см, самое большое - береза высотой 4,2 м.

"Работать над ней начала шесть лет назад, - отмечает мастерица. - Сразу деревце получилось 1,2 м. Потом захотелось "вырастить" его до моего роста - 152 см, а следом родилась идея поставить рекорд для Книги рекордов Гиннесса". Сейчас главный экземпляр коллекции достигает 4,2 м и состоит из 13 тыс. веточек, украшенных более 200 тыс. листиков-петелек. На его создание ушло около 40 кг бисера, или 2,5 млн бусинок, а общий вес конструкции с учетом железной арматуры, использованной для ствола и крупных нижних веток, достигает около 200 кг. "Чтобы перенести, требуется помощь трех крепких мужчин", - добавляет Светлана.

Необычное дерево, как и все другие экспонаты, хранится у мастерицы дома. Чтобы оно поместилось, конструкцию пришлось сделать сборной. Однако Светлана надеется, что оценить ее мастерство и завораживающую красоту бисерного леса в будущем смогут все неравнодушные к этому виду творчества. Нужно только найти место для организации выставки. Во время ее проведения рукодельница планирует официально зарегистрировать свой рекорд.

Фото своих работ Светлана Полесская выкладывает в соцсетях. "Отзывы и комментарии - все восхищенные, многие удивляются, как хватает сил и терпения на такую кропотливую работу. А для меня это не работа, а приносящее только радость любимое дело, за которым время летит незаметно", - признается она. О своем увлечении собеседница говорит с нежностью и вдохновением, которое черпает в красоте природы, любимого леса.-0-

Фото Светланы Полесской