Польский филиал Lagardere Travel Retail заинтересован в сотрудничестве с белорусскими издателями

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский филиал компании Lagardere Travel Retail заинтересован в сотрудничестве с белорусскими издателями, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Польская книжная выставка-ярмарка, которая проходит с 23 по 26 мая на Национальном стадионе в Варшаве, стала площадкой для развития партнерских контактов, установленных на китайской книжной выставке в 2018 году между Министерством информации Беларуси, ОАО "Белкнига" и торговой компанией Lagardere Travel Retail. Руководитель представительства в Польше Анджей Каспеский представил информацию о деятельности и возможностях компании по взаимодействию с Мининформом, издательствами Беларуси, сетями "Союзпечати" и "Белкниги".

"Были представлены объекты торговой сети, принципы работы, ассортимент товаров", - отметили в министерстве. Есть интерес принять участие в Дне белорусской письменности в Слониме для конкретного обсуждения условий работы с издателями и другими заинтересованными сторонами.

Во время книжной выставки-ярмарки начал работу белорусский стенд, на котором представлены книги белорусских книгоиздателей. Важной составляющей экспозиции стали книги, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, полиграфические материалы, посвященные предстоящим Европейским играм в Беларуси. На площадке стенда заместитель министра информации Игорь Бузовский вручил послу Беларуси в Польше Владимиру Чушеву сертификат на библиотечку книг белорусских авторов, книги о туристическом потенциале страны, детскую литературу.

Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев и заместитель министра информации Игорь Бузовский

Lagardere S.C.A. - крупнейшая французская медиагруппа, основана в 1996 году. Штаб-квартира находится в Париже.-0-

Во время работы выставки

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Фото Министерства информации