Поп-музыка, рок-н-ролл и романсы - в Могилеве проходит предкастинг шоу X Factor

21 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поп-музыка, рок-н-ролл и классические романсы - участники предкастинга X Factor в Могилеве подготовили для жюри яркие выступления, передает корреспондент БЕЛТА.

Елизавета Симанович

Во Дворце культуры области сегодня собралось около 100 вокалистов из всех уголков региона. Разного возраста, профессий и музыкальных данных, но всех объединяет одно - желание покорить вершины нового белорусского шоу.

Дмитрий Бурдынко

Группа "Зараница"

Могилевчанину Егору Дудко всего 16 лет, но за его плечами уже внушительный опыт выступлений и побед в республиканских и международных конкурсах. Кроме того, Егор - стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. "Несколько лет назад пробовался на украинское шоу "Голос", прошел слепые прослушивания, но не смог продолжать участие - ломался голос, - рассказывает он. - Очень обрадовался, когда узнал, что в Беларуси запускают свое шоу. У нас очень много талантливых ребят, но не у всех есть возможность ездить в Россию и Украину. Теперь испытать себя и свои силы можно на родине. И это здорово".

Мария Куприянович и Василий Белов

А вот Ангелина Белоусова из Могилева никогда не занималась профессионально вокалом, но без музыки не представляет свою жизнь. "Я связала свою профессиональную деятельность с иностранными языками, потому что к ним тоже тянуло с детства. Музыкой никогда не занималась, но чувствую, что у меня есть данные, - делится девушка. - И сегодня я пришла показать, что умею. Приятным сюрпризом стало отношение жюри - я совсем не волновалась, было даже ощущение, что я их уже давно знаю, хотя видела впервые. Очень доброжелательное и теплое отношение к участникам".

Артём Левченя

Анастасия Ворошень

Исполняющий продюсер проекта Ольга Шлягер рассказала, какими качествами должен обладать участник нового проекта. "Мы ищем не просто красивый голос, мы ищем людей с "икс-фактором". И у каждого он свой. Это то, что отличает его от других, удивляет и вдохновляет", - отметила она.

Ольга Шлягер

Все выступления участников проходили без музыкального сопровождения. Как отметили в жюри, так можно услышать чистый голос исполнителя.

"Когда мы ехали в Могилев, мы были готовы к большому количеству талантливых людей. Этот город - своеобразная кузница творческих кадров белорусской эстрады, - подчеркнула продюсер и телеведущая Ксения Фомич-Дюкова. - И Могилев не разочаровал. Очень интересные конкурсанты, живые выступления".

Ксения Фомич-Дюкова

Предкастинг в Могилеве продолжится завтра, 22 марта.-0-

Фото Олега Фойницкого