Посольство Беларуси и мультикультурный музей в Сеуле договорились о сотрудничестве

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Чернецкий посетил мультикультурный музей в Сеуле. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Республике Корея.

"Дипломат во время беседы с директором музея Ким Юн Тхэ обменялся мнениями о возможных проектах сотрудничества между посольством и музеем по популяризации Беларуси среди корейских жителей, что особенно актуально в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Посол ознакомился с экспозициями музея, где представлены различные предметы культуры, начиная от иностранных банкнот и заканчивая национальной одеждой, музыкальными инструментами из многих стран мира. Он передал в экспозицию музея белорусскую народную куклу.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Корея установлены 10 февраля 1992 года. Посольство нашей страны в Сеуле открыто в декабре 1997 года. -0-