Постановки лучших театров мира покажут в минских кинотеатрах

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект TheatreHD в Беларуси представит минским зрителями и гостям столицы абсолютные хиты и свежие постановки лучших театров мира, сообщили БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

5 декабря зрителям предлагают увидеть легендарный дуэт Дмитрия Хворостовского и Анны Нетребко в опере Джузеппе Верди в кинотеатре "Центральный". "Трубадур" - это образец мелодрамы, дерзкий эксперимент по разрушению музыкальных и театральных форм, - отметили организаторы. В этот же день в кинотеатре Voka Cinema by Silver Screen будет показана новинка британского театра по пьесе Чехова "Дядя Ваня".

6 декабря в "Falcon Club Бутик Кино" состоится показ лондонской постановки, посвященной расцвету и краху финансового гиганта "Леман Бразерс". "Трилогия братьев Леман" - сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. "Сэм Мендес пригласил сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего троих актеров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат - пять номинаций на премию Лоуренса Оливье. Увидеть спектакль можно будет также 16 декабря в Voka Cinema by Silver Screen, - рассказали в АРТ Корпорейшн.

"Ничья земля" - комический шедевр Гарольда Пинтера. Спектакль получил премию газеты Evening Standard, а Иэн МакКеллен - премию Лоуренса Оливье за лучшую мужскую роль. Бонус для зрителей: после спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актерами и режиссером Шоном Матиасом. Познакомиться с постановкой можно 8 декабря в кинотеатре "Центральный" и 23 декабря в Voka Cinema by Silver Screen.

9 и 13 декабря в "Falcon Club Бутик Кино" представят спектакль "Доктор Фауст". Это первая постановка пьесы Кристофера Марло в современном лондонском театре "Глобус". "Режиссер Мэтью Данстер превратил сцену в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека", - обратили внимание организаторы.

9 и 12 декабря "Король лир" в постановке Джонатана Манби покажут в Voka Cinema by Silver Screenl.

Грандиозную выставку произведений Рафаэля покажут в новом документальном фильме "Загадки Рафаэля" из цикла "АртЛекторийВкино" 13 декабря в "Центральном", 16 и 20 декабря - в "Falcon Club Бутик Кино", 19 декабря - в Voka Cinema by Silver Screen. "Создатели киноленты получили эксклюзивный доступ к римской экспозиции работ художника и в деталях передали влияние, которое античный город оказал на него", - подчеркнули организаторы.

В кинотеатре "Центральный" 15 декабря состоится показ героической комедии "Сирано де Бержерак" с блистательным Джеймсом Макэвоем в главной роли, 19 декабря - шекспировской трагедии "Кориолан" с Томом Хиддлстоном, а 22 декабря - спектакля-лауреата премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль "Гамлет" с Данилой Козловским, который покажут также 26 декабря в Voka Cinema by Silver Screen. 29 декабря на экране кинотеатра "Центральный" можно будет увидеть моноспектакль "Дрянь" с Фиби Уоллер-Бридж.

В "Falcon Club Бутик Кино" 23 и 27 декабря покажут оперу "Волшебная флейта" Джули Теймор на либретто Эммануэля Шиканедера. 30 декабря на экранах "Falcon Club Бутик Кино" и Voka Cinema by Silver Screen зрители увидят балет "Щелкунчик" Юрия Григоровича.

Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" - уникальная для Беларуси структура, на базе которой реализуются крупные кино-, театральные и образовательные проекты. Среди них - Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" и Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Проект TheatreHD - это трансляции на экранах кинотеатров известных спектаклей из лучших театров мира.-0-