Посвященная Уго Чавесу выставка откроется для посетителей 9 октября в НББ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусского художника Алеся Родина Trans Atlantic Art Message, посвященная бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу и его вкладу в развитие братских отношений Венесуэлы и Беларуси, откроется 9 октября в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Как отметили в библиотеке, экспонируемые картины серии "Венесуэла" создают образ страны и выделяют синтез национальных символов культур Венесуэлы и Беларуси. "Отличительным стилем Алеся Родина является его техника детализации линий и точек. Именно большое количество деталей, насыщенных аллегориями, заставляет пристально рассматривать работы, создает тайну проникновения в суть задуманного, в сложный космос личного авторского мироощущения, который нужно "читать" и расшифровывать", - пояснили в НББ.

Темы, представленные в работах Алеся Родина, посвящены мировой кончине-апокалипсису, мифологемам, астрологическим устройствам, образам времени, а также историческому и культурному наследию стран, общепланетарным вопросам. "Этот проект заставит зрителей задуматься и вспомнить момент встречи с собой и своим подсознанием. Он поможет осмыслить ценность хороших взаимоотношений, прошлого опыта и искренности. С помощью языка образов искусство разрушает границы и возводит мосты, создавая общее пространство", - отмечают организаторы.

К слову, в официальном открытии, проходившем 7 октября, принял участие старший брат Уго Чавеса - специальный посланник президента Боливарианской Республики Венесуэла Адан Чавес. Он передал в дар НББ книги, изданные Научно-исследовательским институтом по изучению идейного наследия Уго Чавеса на испанском языке.

Организаторами выставки выступает посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси и Национальная библиотека Беларуси.-0-