Посвященные Якубу Коласу картины покажут в Минске

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка картин белорусского художника Владимира Сулковского "Мне сонцам свеціць Наднямонне… " откроется 9 августа в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры. В экспозиции представят работы Владимира Сулковского, написанные во время его пребывания на родине Якуба Коласа. В 1986 году мастер приступил к созданию серии картин, посвященных месту рождения поэта. За три с половиной года работы было написано 23 картины. Художник был очарован литературными произведениями белорусского писателя еще со школьных лет. "Каждая картина - это отдельное представление мастера, своя, неповторимая для него история создания", - отметили организаторы. В экспозиции также можно увидеть интерьеры, связанные с историей жизни поэта. "Я сосредоточился на раскрытии главной темы: солнце выглянуло в окно дома, чтобы согреть будущего поэта своим божественным светом, покачать его колыбель тонкими лучами… ", - писал Владимир Сулковский о создании картины "Акинчицы. Интерьер". С выставкой можно ознакомиться по 28 августа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!