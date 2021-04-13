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Культура
13 апреля 2021, 12:49

Посвященный балету "Щелкунчик" фотоальбом презентуют 16 апреля в Большом театре

Фото Большого театра
Фото Большого театра

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация фотоальбома Алексея Казнадея, посвященного балету Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева, пройдет 16 апреля в Камерном зале Большого театра Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

На сцене Большого театра Беларуси сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке дирижера Александра Анисимова, хореографа Валентина Елизарьева, сценографа Евгения Лысика появился в 1982 году.

"В октябре 2020-го балет вернулся в новой авторской редакции мастера. Валентин Елизарьев не раз признавался, что с упоением работал над балетом. И зрители всегда с таким же восторгом шли за блестящим хореографом, всецело ему доверяя, погружаясь в эту сказку, в фантастические миры Евгения Лысика, в невероятной красоты музыку Петра Чайковского", - отметили в театре.

"Это просто судьба. Щелкунчик, кажется, со мной всю жизнь. Не забыть, как, будучи учеником Академии русского балета в Петербурге, я исполнял роль Щелкунчика-куклы. Эти воспоминания для меня очень дороги. Шаг за шагом идя к своему "Щелкунчику", пытался приблизиться к музыке Петра Чайковского и соответствовать духу литературного произведения. Но, признаюсь, "рождение" спектакля произошло, как только художник Евгений Лысик представил свой макет, - в счастливом творческом единомыслии. В ту же ночь во сне я увидел первый акт балета - притчи о детстве, о счастье, о любви, о путешествии в мечту. Как важно в мире елочного, кукольного праздника, такого яркого, богатого, красивого, не растворить, не потерять доверия человека к человеку, естественности, искренности", - поделился Валентин Елизарьев.

На встречу со зрителями во время презентации придут: Валентин Елизарьев, исполнительница партии Маши - народная артистка Беларуси Ирина Еромкина, исполнитель роли Дроссельмейера - ведущий мастер сцены Эвен Капитен и фотограф Алексей Казнадей. "Это четвертый его фотоальбом. В первой книге Алексей Казнадей представил фотографии, на которых запечатлел моменты репетиций балета "Спартак", а также подготовки к гала-концерту, посвященному 70-летнему юбилею Валентина Елизарьева. Второй альбом был посвящен балету Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", третий - балету Аркадия Петрова "Сотворение мира", - рассказали организаторы.

"Во время презентации у зрителей будет уникальная возможность пообщаться с хореографом Валентином Елизарьевым. Он выберет счастливчиков, авторов наиболее понравившихся ему вопросов, которые получат в подарок фотоальбом. Впрочем, все зрители, пришедшие в этот вечер в театр, смогут приобрести его и также попросить расписаться в нем. Прославленный хореограф вам не откажет", - подчеркнули в театре.-0-

Фото Большого театра

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