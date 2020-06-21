Праздничный онлайн-концерт пройдет в честь белорусских медработников

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День медицинских работников телеканалы ОНТ и "Беларусь 3" покажут праздничный онлайн-концерт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Поддержат медработников и выскажут им благодарность Президентский оркестр, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженные артистки Искуи Абалян и Алена Ланская, "Тяни-Толкай", Las Vegas, Иван Вабищевич и другие группы и исполнители.

Концерт на телеканале ОНТ начнется в 17.05, "Беларусь 3" - в 22.45. Его можно посмотреть также на YouTube-площадке Министерства здравоохранения, начало в 17.05.

Проект в честь тех, кто сегодня на передовой, подготовили Министерство здравоохранения, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, Дворец Республики, ООО "МедиаСреда" и продюсерский центр "Спамаш".-0-