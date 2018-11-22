Праздник народных культур латышей и белорусов может появиться в Витебске

22 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Серия мероприятий, рассказывающая о народном творчестве, быте и традициях Латвии и Беларуси, может пройти летом 2019 года в Витебске. О такой задумке рассказал корреспонденту БЕЛТА консул Латвии в Витебске Угис Скуя после открытия выставки латвийской художницы Александры Шляховой "Вдохновение в цвете".

"В следующем году в Витебске думаем провести концерт какого-нибудь латвийского хора, у нас богатая традиция хоровой музыки. Кроме того, есть идея организовать серию мероприятий, где покажем народное творчество, быт и традиции латышей и белорусов, в частности продемонстрируем гончарное искусство. С латвийской стороны уже изъявили интерес несколько объединений мастеров", - отметил Угис Скуя.

Своего рода праздник народных культур может пройти летом 2019 года в датах между белорусским Купальем и похожим латвийским праздником Лиго. Точный формат мероприятия пока не определен.

Сотрудничество Латвии и Витебской области продолжается в сферах туризма, культуры, образования, спорта, действуют приграничные программы, рассказал дипломат. С каждым годом количество мероприятий растет, расширяется география регионов - участников различных проектов. Города-побратимы Резекне и Витебск регулярно проводят обмены педагогов, работников культуры, спортсменов. "В бизнесе в основном сотрудничаем в сфере логистики, деревообработки, текстильного и продовольственного производства. Надеюсь, что белорусско-латвийский форум в Витебске 29 ноября расширит диапазон взаимного интереса предпринимателей двух стран", - отметил консул.

Выставка акварелей, открывшаяся в Арт-центре Марка Шагала, организована при поддержке консульства Латвии в Витебске и посвящается 100-летней годовщине ее провозглашения. Экспозицию работ Александры Шляховой, профессора Даугавпилсского университета, составляют пейзажи и ассоциативно-образные акварели, созданные в 2014-2018 годах.-0-