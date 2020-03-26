Предкастинг проекта "X-Factor в Беларуси" проведут 26-27 марта в Гомеле

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Команда проекта "X-Factor в Беларуси" проведет предкастинги 26-27 марта в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белтелерадиокомпании.

Первой ступенью к пьедесталу "X-Factor в Беларуси" для гомельских вокалистов, желающих заявить о себе, может стать сцена областного общественно-культурного центра. Отборочные туры пройдут с 12.00 до 20.00.

Продюсерская группа проекта прослушает и запишет всех зарегистрировавшихся участников. Чтобы попасть на предкастинг вокального шоу, достаточно заполнить анкету на специальной странице сайта Белтелерадиокомпании www.tvr.by или прийти на прослушивание. "На каждом из региональных кастингов мы запишем всех, кто прибудет на встречу. А имена счастливчиков, которые предстанут перед наставниками, будут определены позже", - подчеркнули в продюсерской группе.

Далее творческая группа проекта познакомится с талантливыми вокалистами в Витебске (4 и 5 апреля), Бресте (11 и 12 апреля), Барановичах (18 апреля), Лиде (19 апреля), Мозыре (25 апреля) и Бобруйске (26 апреля). Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае. В столице озвучат имена наставников, которые будут работать с участниками проекта.

В эфире "Беларусь 1" X-Factor выйдет в начале сентября. Планируется 17 телевыпусков, в том числе 6 больших концертов в прямой трансляции. Интрига с победителем вокального шоу разрешится накануне Нового года. Лучшим из лучших станет вокалист по итогам зрительского голосования.

Проект X-Factor дебютировал в Великобритании в 2004 году и завоевал сердца зрителей в разных уголках планеты. Всего же проект реализовали в 56 странах, а в телеэфире его посмотрели более 500 млн человек. В сети аудитория шоу еще шире.-0-