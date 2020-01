Представитель Беларуси выступит на "Евровидении-2020" в первом полуфинале

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2020". Такая информация размещена на сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.

Таковы итоги жеребьевки, проведенной в Роттердаме. Также 12 мая на сцену выйдут представители Северной Македонии, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии, и Бельгии.

Во втором полуфинале, 14 мая, будут выступать представители Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

В ратуше Роттердама также состоялась символическая передача ключей конкурса от прошлогоднего организатора Тель-Авива нынешнему хозяину песенного соревнования.

В Беларуси финалисты нацотбора на "Евровидение-2020" были определены 27 января. На финишную прямую вышли: Анастасия Гламозда ("Burning again"), Дарья Хмельницкая ("On Fire"), AURA ("Барані свае"), VAL ("Да вiдна"), Анжелика Пушнова ("True Love"), NAPOLI ("Dоn't let me down", Саша Захарик ("Rocky Road"), КейСи ("Chili Pepper"), Ян Ярош ("Fire"), Анастасия Развадовская ("Hello"), CHAKRAS ("La-ley-la"), Анастасия Малашкевич ("Invisible").

Определена очередность выступлений финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" Определена очередность выступлений финалистов национального отбора на конкурсе песни "Евровидение-2020". Жеребьевка прошла в Белтелерадиокомпании.

Финальный гала-концерт нацотбора состоится 28 февраля. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).-0-