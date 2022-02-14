Премьера спектакля "Пачупкі" состоится в Республиканском театре белорусской драматургии

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера нового спектакля "Пачупкі" состоится 17, 18 и 26 февраля на сцене Республиканского театра белорусской драматургии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры. Спектакль-размышление на тему рождения ребенка "Пачупкі" станет продолжением истории спектакля "Шлюб з ветрам" и вторым шагом погружения режиссера Евгения Корняга, композитора Екатерины Аверковой и всей труппы в белорусскую культуру. В постановке будет отдано предпочтение белорусскому фольклору, построению звука и работе зрительского воображения. Жанр спектакля определен как "песня в одном действии", а главным изобразительным средством выступит именно звук. "Спектакль - это фантазии на тему зарождения души, тела, которые будут демонстрироваться через обряды, песни и отношения к ребенку в белорусской мифологии", - отметил Евгений Корняг. Как отметили авторы, жизнь человека определяют три ключевых этапа: день рождения, брак и смерть. "Черный цвет - это цвет, который объединяет. Изначально была тьма, из тьмы родился мир. Естественно от этого мы и будем рассматривать рождение человека и души", - добавили авторы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!