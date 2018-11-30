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Премьеру балета "Ромео и Джульетта" в Большом предварит встреча с танцевальным критиком

Культура 30.11.2018 | 18:41
Фото Большого театра оперы и балета
Фото Большого театра оперы и балета

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси расширяет формы общения со зрителями и приглашает в день премьеры балета "Ромео и Джульетта" на встречу с танцевальным критиком Светланой Улановской, сообщили сегодня журналистам в театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Большой театр Беларуси 5 декабря вместе с балетоведом Светланой Улановской приглашает зрителей в импровизированный лекторий, чтобы вместе совершить краткий экскурс в историю постановочных интерпретаций балета "Ромео и Джульетта", что позволит наилучшим образом настроиться на восприятие минского спектакля в постановке Валентина Елизарьева.

"Партитура Сергея Прокофьева по праву считается классикой музыкального театра ХХ века. Хотя современники музыку балета восприняли неоднозначно, дали самые противоречивые оценки. Тем не менее для советского балетного театра первая постановка "Ромео и Джульетта" Леонида Лавроновского 1940 года стала этапным событием, эталоном, влияние которого ощущается в большинстве последующих версий. На протяжении многих десятилетий интерес хореографов к прокофьевской партитуре не угасает", - подчеркнули в театре.

В 1988 году либретто и хореографию белорусской версии балета "Ромео и Джульетта" написал художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев, а сейчас он представит его в новой авторской редакции. "Постановка перерабатывается, вводятся новые исполнители. Спектакль выпускается в очень сжатые сроки - практически с одной сценической репетицией и одной оркестровой. Я считаю, что профессионалы должны делать все в краткие сроки. Мне кажется, мой балет остался с той же концепцией, что и был, - отметил балетмейстер. - Хотя неблагодарное дело рассказывать о балете словами, его нужно прочувствовать сердцем, чтобы он взволновал. Надеюсь, что мы достигнем определенного эффекта, ведь этот спектакль беспрерывно шел несколько десятилетий, собирая в театре полный зал".

Встречи со зрителями перед спектаклями планируется проводить в Большом театре оперы и балета Беларуси регулярно.-0-

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