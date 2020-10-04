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Культура
04 октября 2020, 12:39

Преподаватели и студенты БГУКИ представят свои работы в арт-проекте "Прыгажосць і суладдзе"

Фото buk.by
Фото buk.by

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-проект "Прыгажосць і суладдзе", посвященный 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств, откроется 5 октября в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА организаторы.

В залах галереи будет показан широкий спектр достижений педагогов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного искусства. "Экспозиция представит произведения современного декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры, раскроет уникальный творческий потенциал плеяды широко известных художников-педагогов, а также талантливых выпускников, успешно развивающих полученные от своих учителей знания о национальной культуре и искусстве Беларуси", - рассказали в университете.

Среди участников арт-пректа - известные художники-педагоги: доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного искусства Григорий Шауро, кандидат философских наук, доктор педагогических наук, профессор Александр Ковалев, а также кандидат исторических наук, член Белорусского союза дизайнеров, доцент Людмила Дамнянкова. Кроме того, будут обладатели ученого звания по специальности "Искусство", многократные лауреаты и дипломанты международных и республиканских выставок-конкурсов доценты Тамара Васюк и Алла Непочелович, а также стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи старшие преподаватели Наталья Аждер, Елена Шатило.

По словам организаторов, каждый зритель сможет ознакомиться с научно-творческими достижениями профессорско-преподавательского состава кафедры - персональными экспозиционными блоками, в которые войдут произведения изобразительного искусства и изданные авторские монографии. Вместе с педагогами свои произведения представят выпускники кафедры. Это лауреаты специальной премии Президента и специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, лауреаты молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ, члены Белорусского союза художников, Белорусского союза дизайнеров, Белорусского союза мастеров народного творчества.

Во время арт-проекта состоятся мастер-классы педагогов и выпускников, обзорные лекции, а также круглый стол по теме "Традыцыі і сучасныя плыні дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва". Завершится проект 30 октября.-0-

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