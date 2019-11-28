Презентация фильма "Незабудки. Бессмертный авиаполк" состоялась в Беларуси

Леонид Якубович во время презентации
28 ноября, Минский р-н /Корр. БЕЛТА/. Презентация историко-документального фильма "Незабудки. Бессмертный авиаполк", посвященного фронтовой жизни женского 46-го авиационного полка, принимавшего участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялась на аэродроме Липки Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Это фильм в двух сериях по сорок минут каждая. Его автором и сценаристом выступил Леонид Якубович.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Оксаны Манчук
Якубович: буду продолжать снимать историко-документальные фильмы о войне
"Хочу сделать фильм о подводниках, о врачах, о полевых хирургах, о девочках-санитарках, которые ползали по минным полям. Много чего. У меня война болит", - сказал российский актер и тележурналист Леонид Якубович.