Презентация изданий белорусско-корейских переводов состоится 20 февраля в Минске

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация изданий белорусско-корейского проекта взаимных переводов "Яшчэ прыйдзе вясна" и "Шаўковы туман" состоится 20 февраля в Государственном литературном музее Янки Купалы. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Книга "Шаўковы туман" была издана при поддержке Корейского института литературных переводов (LTI Korea) издательством "Мастацкая літаратура" в 2019 году. Под одной обложкой опубликованы переведенные на белорусский язык произведения трех поэтов с трагической судьбой, чье творчество стало основой для формирования современной корейской поэзии. Это мастер пейзажной лирики Ким Соволь, автор лирических стихов Юн Дончжу, которого считают одним из самых популярных поэтов среди молодежи, и яркий представитель модернистского движения в Республике Корея поэт, журналист, профессор Чон Чжи Ён. Переводили с корейского языка Юлия Алейченко и Татьяна Залесская.

Над книгой "Яшчэ прыйдзе вясна" работали почетный профессор Университета Ёнсе, член Академии наук Республики Корея Чо Чжу Гван и Татьяна Залесская. Благодаря изданию корейский читатель познакомится с выдающимися произведениями классиков белорусской литературы: почувствует дыхание весны и мощь поэтической молитвы Янки Купалы, услышит голос белорусской земли в произведениях Якуба Коласа, узнает о национальной ценности Беларуси, слуцких поясах, прочитав знаменитое произведение Максима Богдановича.

Идея проекта родилась в 2018 году и принадлежит Государственному литературному музею Янки Купалы и посольству Республики Корея в Беларуси. Мероприятие проводится при поддержке Министерства информации.-0-