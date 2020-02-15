Президентская библиотека знакомит с работами живописца Леонида Хоботова

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентская библиотека Беларуси приглашает посетить персональную выставку живописца, обладателя медали имени Франциска Скорины Леонида Хоботова "Собрание". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Леонид Хоботов предпочитает работать в жанрах монументально-декоративной и станковой живописи. Стилистически его работы можно охарактеризовать как гармоничные и композиционно выверенные, без единого лишнего элемента. Особое внимание при работе над каждой картиной художник уделяет цветовому разнообразию, при этом он обладает редким качеством не переходить ту тонкую грань, когда обилие ярких красок начинает утомлять или раздражать зрителя.

Сюжеты его работ достаточно фантасмагоричны и многослойны, порой при первом или даже втором знакомстве с ними невозможно отыскать все скрытые детали, смыслы и посылы. Картины художника можно подолгу созерцать в поисках недоступных с первого взгляда нюансов, а затем возвращаться к ним снова и снова, каждый раз открывая для себя что-то новое и ранее неизведанное.

Леонид Хоботов - выпускник Белорусского лицея искусств и Белорусского театрально-художественного института, учился под началом заслуженного деятеля искусств БССР, профессора Гавриила Ващенко. С 1986 по 2005 годы являлся председателем творческого объединения "Немига-17", автор художественного оформления станции метро "Немига". Работы Леонида Хоботова экспонируются в государственных и частных галереях Беларуси, России, Франции, Испании, Канады, Израиля, Германии и США.

Выставка будет работать до 2 марта.-0-