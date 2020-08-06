Прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2020" завершается 15 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок для участия в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2020" завершается 15 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"10 дней остается до конца приема заявок - до 15 августа включительно юным артистам от 9 до 14 лет, мечтающим представить нашу страну на европейском песенном конкурсе, необходимо заявить о себе на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by, - рассказали в пресс-службе. - Обращаем внимание потенциальных участников нацотбора, что в этом году в положении, размещенном на официальном портале медиахолдинга в разделе "Спецпроекты", есть существенные изменения, с которыми следует внимательно ознакомиться. Например, всем претендентам нынешнего отбора нужно сопроводить пакет необходимых для участия сведений и документов видеозаписью живого исполнения своей конкурсной композиции, снятой на любительскую видеокамеру или смартфон".

Итоги отборочного тура фокус-группа подведет не позднее 24 августа и выберет до 15 конкурсантов для участия в финале нацотбора, дата и формат проведения которого будут объявлены медиахолдингом до 7 сентября.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат организатору проекта - Белтелерадиокомпании, правообладателю бренда "Евровидение" на территории Беларуси.-0-