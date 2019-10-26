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Культура
26 октября 2019, 09:12

Прима Купаловского театра Зоя Белохвостик отмечает юбилей

В роли жены городничего Зоя Белохвостик и в роли городничего Виктор Манаев, спектакль "Ревизор"
В роли жены городничего Зоя Белохвостик и в роли городничего Виктор Манаев, спектакль "Ревизор"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик сегодня отмечает 60-летний юбилей.

Зоя Валентиновна родилась в 1959 году в Минске. Ее отец, народный артист Беларуси Валентин Белохвостик, и дедушка, народный артист СССР Глеб Глебов, также выступали на сцене Купаловского театра.

После окончания в 1982 году Белорусского государственного театрально-художественного института Зоя Белохвостик стала работать в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Именно там она еще студенткой 4-го курса дебютировала в роли Павлинки в одноименной пьесе Янки Купалы, сумев создать образ веселой, лирической и глубокой героини. Спектакль по-прежнему в репертуаре Купаловского театра и пользуется неизменной популярностью у зрителей.

Творческая палитра Зои Белохвостик уникальна и многогранна. Ее актерская индивидуальность раскрывается в драматургической игре, песнях, танцах. Широкий диапазон драматических средств артистка выявляет в классическом репертуаре: Полина в спектакле "Доходное место" А.Островского, Фима из "Детей солнца" М. Горького, Наталья Ивановна и Анна Петровна в пьесах А.Чехова "Три сестры" и "Иванов".

Образам современной драматургии Зоя Валентиновна сумела придать лирико-драматический колорит. Это роли Веры из "Рядовых" А.Дударева, Таньки в "Страстях по Авдею" В.Бутромеева, Лауры в "Голубой розе" Т.Уильямса, Хавы в "Поминальной молитве" Г.Горина, Саломеи Русецкой в "Саломее" С.Ковалева.

Зоя Белохвостик блестяще владеет средствами внутреннего и внешнего перевоплощения. Яркой театральностью выделяется каждая из трех личностей в спектакле Купаловского театра "Интимный театр Евстигнея Мировича". Острой формой и глубоким содержанием отличается образ Мэри в спектакле "Кровавая Мэри", с которым актриса объездила практически весь мир. Среди значительных ролей, сыгранных Зоей Валентиновной, - Аленка ("Тутэйшыя" Я.Купалы), Мария ("Вкус яблока" А. Делендика), Зоська ("Ажаницца - не журыцца" братьев Далецких и М.Чарота), Мадлен ("Ужасные родители" Ж.Кокто), Хильда ("Женщина из моря" Г.Ибсена).

Актриса также известна своими ролями в фильмах и сериалах "Каменская-2", "Человек войны", "Майор Ветров", "Чаклун и Румба", "Смертельная схватка" и других.

Зоя Валентиновна - доцент, преподает актерское мастерство в Белорусской государственной академии искусств, является художественным руководителем курса актеров драматического театра и кино.

В 2006 году актриса стала обладательницей нагрудного знака Министерства культуры Республики Беларусь "За вклад в развитие культуры Беларуси", а в 2018 году ей было присвоено звание народной артистки Беларуси. Зоя Валентиновна также является призером и лауреатом международных театральных фестивалей.

Супруг Зои Белохвостик - Александр Гарцуев, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. Дочь - Валентина Гарцуева, актриса Купаловского театра.-0-

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