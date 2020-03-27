27 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в фестивале искусств ArtFest в Могилеве можно дистанционно. Такое решение принял оргкомитет в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

Проводить фестиваль планировали на двух площадках Могилева 10 и 11 апреля. "Из-за сложившейся ситуации оргкомитет принял решение дать возможность всем желающим принять участие в конкурсе дистанционно. Для этого нужно прикрепить к своей заявке видеофайл со своим выступлением: танцем, песней, театральной постановкой или инструментальным исполнением - в зависимости от того, в какой номинации хочет участвовать человек, - отмечает Ирина Столярова. - Главная особенность нашего фестиваля - его социальная направленность. На равных условиях участие в конкурсе могут принять дети с особенностями развития, оставшиеся без попечения родителей. Нам важно дать им возможность быть включенными в творческий процесс, показать свои таланты и завести новых друзей".

Чтобы у всех был шанс подготовиться и записать видео - срок приема заявок продлили до 8 апреля. К видео конкурсантов есть небольшие требования: они должны быть записаны одним дублем и без монтажа.

Фестиваль организован Могилевским горисполкомом совместно с фестивальным проектом festivali.by при поддержке городского Совета депутатов, областной организации Белорусского союза женщин, городского комитета БРСМ, Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств.-0-