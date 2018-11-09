Приз Президента "За гуманизм и духовность в кино" на "Лістападзе" получила режиссер Наталия Мещанинова

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" на XXV Минском международном кинофестивале "Лістапад" удостоена российская режиссер-постановщик картины "Сердце мира" Наталия Мещанинова, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Награду режиссеру вручил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Наталия Мещанинова поблагодарила за высокую оценку ее работы и призналась, что этот приз - большая приятная неожиданность.

Юрий Бондарь и Наталия Мещанинова

Специального приза Минского городского исполнительного комитета удостоен фильм основного конкурса "Ласковое безразличие мира" (Казахстан, Франция, режиссер Альдихан Ержанов).

Документальный фильм "Отшельник" режиссера Артема Москалева получил специальную награду Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" "Язык кино - язык взаимопонимания". Артем Москалев отметил, что это первое признание его фильма.

Награду Гильдии киноведов и кинокритиков Белорусского союза кинематографистов - приз "Соломенный зубр" - завоевал анимационный фильм "У Палессi на балоце" режиссеров Руслана Синкевича, Романа Бурмакова, Светланы Котляровой, Марты Геращенко (Беларусь).

Призы Парламентского собрания в номинации "За верность нравственным идеалам в киноискусстве" вручены российскому режиссеру фильма "Я, Виктор" Инне Цгоевой и белорусскому режиссеру ленты "Один день из жизни Алеся и Алеси" Алене Буяковой.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проводился с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

Фото Геннадия Жинкова