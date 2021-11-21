Про искусственный интеллект и космос: программный директор "Лістапада" рассказал о фильмах "Кино молодых"

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодых режиссеров интересует космос, фантастика, эксперименты по созданию искусственного интеллекта. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал программный директор конкурса молодежного кино "Кино молодых" кинофестиваля "Лістапад" Дмитрий Маринин.

"Мы отбирали программу со всего мира и получилось некое состязание мировоззрений молодых людей из самых разных концов планеты, - сказал Дмитрий Маринин. - Всех молодых режиссеров интересует космос, фантастика, эксперименты по созданию искусственного интеллекта в нестандартном сочетании. Например, инопланетянин, живущий в коммунальной квартире в Москве, или человек, который вырос с мечтой стать космонавтом и теперь не понимает, что ему делать в современном мире. Эти фильмы находятся на стыке новой цифровой цивилизации и каких-то мечтаний прошлого века".

Он подчеркнул, что в этом году подобрана достойная программа, и порекомендовал посмотреть ее полностью. "Потому что это все как некие грани пазла, которые собираются воедино", - заключил он.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік". В конкурсную программу вошли картины: игровое кино - 13, конкурс "Кино молодых" - 23, основной конкурс документального кино - 17, "Лістападзік" - 14.

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