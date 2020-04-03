Проблемы экологии и связь человека с природой - выставка художницы Дарьи Семчук открывается в Минске

3 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Персональная выставка гродненской художницы Дарьи Семчук "Цемра" откроется сегодня в столичной галерее "Арт-Беларусь", сообщили БЕЛТА в учреждении.
Название выставки идентично псевдониму автора. В экспозиции будут демонстрироваться все работы художницы с 2017 года. В том числе вниманию зрителей будет представлен проект "Спадчына", вызвавший резонанс благодаря использованию аутентичных предметов при его создании. Проект высоко оценили иностранные арт-критики и искусствоведы.
В своих работах Дарья Семчук затрагивает проблемы экологии, размышляя о связи человека с природой. Художница обращается к теме бездумного потребления ресурсов, переосмыслению отношения к наследию и культурным ценностям.
Выставка будет работать по 19 апреля.-0-